Gemeinschädliche Sachbeschädigung im Trierer Dom

Unbekannte rissen mit Gewalt den Kopf der Skulptur (ca. 10 x 10 cm) ab und entwendeten Diesen. Ob es sich um Vandalismus oder Diebstahl handelt ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der sachliche Wert kann zurzeit nicht genauer beziffert werden, da es sich um ein Relikt mit bedeutend höherem historischem Wert handelt.

Da der Kopf womöglich mit roher Gewalt abgerissen wurde, wäre es möglich, dass Zeugen den Vorfall beobachtet oder den unbekannten Täter mit dem Kopf in der Nähe des Doms gesehen haben. Daher werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651-98344150 in Verbindung zu setzen.



