Am 19. November 2026 führte die Polizeiinspektion Wittlich in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Prüm, den Zentralen Verkehrsdiensten sowie der Polizeiautobahnstation Schweich im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr eine gemeinsame Verkehrskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" durch.





Als Kontrollörtlichkeiten dienten die Mitfahrerparkplätze entlang der L141 in der Nähe von Sehlem sowie das Umfeld der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salmtal.



Im Mittelpunkt der Kontrollmaßnahmen standen der Lkw-, Linien- und Schulbusverkehr sowie die Überprüfung der einschlägigen straßenverkehrs-, fahrpersonal- und sozialrechtlichen Vorschriften im gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Ein besonderes Augenmerk galt dabei den im Schüler- und Linienverkehr eingesetzten Fahrzeugen und deren Fahrerinnen und Fahrern.



Insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit der beförderten Schülerinnen und Schüler leisten derartige Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung möglicher Gefahren im Straßenverkehr.



Bei den Verkehrskontrollen stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei mehreren Fahrzeugen Mängel fest. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.



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