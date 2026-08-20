gemeinsame Pressemeldung zur Säubrenner Kirmes aus behördlicher Sicht

Wittlich (ots) -



Vom 14.08.2026 bis 18.08.2026 fand die Säubrenner Kirmes in Wittlich statt, welche sich in diesem Jahr zum 76. Mal jährte.



Im Vorfeld zur Veranstaltung erarbeitete die Stadt Wittlich als Veranstalter, sowie die örtliche und die Kreisordnungsbehörde gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wittlich ein umfassendes Sicherheitskonzept.



Nach fünf Tagen Veranstaltung lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das Sicherheitskonzept aufgegangen ist und aufgrund der guten Vorbereitungen, sowie Durchführungen von allen Seiten den insgesamt 100.000 - 150.000 Besucherinnen und Besuchern eine schöne, familienfreundliche und sichere Veranstaltung geboten werden konnte.



Aus der polizeilichen Statistik zur Veranstaltung lässt sich feststellen, dass veranstaltungstypische Straftaten wie leichte Körperverletzungen lediglich im niedrigen Bereich stattfanden.



Ein Großteil der Taten konnten allesamt zeitnah zum Ereignis durch die eingesetzten Polizeibeamten und -beamtinnen ermittelt werden.



"Aus polizeilicher Sicht hat das Zusammenwirken aller Beteiligten und die verschiedenen Blickwinkel auf das Gesamtereignis zu einer schönen und friedlichen Veranstaltung beigetragen. Der Sinn und Zweck eines solchen Volksfestes konnten umfassend erfüllt werden!", fasst PR Matthias Pauly als Leiter der Polizeiinspektion Wittlich zusammen.



"Aufgrund der positiven Erfahrungen aus diesem Jahr sehen wir bereits mit Freude den kommenden Planungen für die Säubrenner Kirmes 2027 entgegen!", so PR Pauly.



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