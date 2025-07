gemeinsame Pressemeldung der Stadt Wittlich, der Kriminalinspektion Wittlich und der Polizeiinspektion Wittlich - Durchführung eines zweiten Bürgerdialogs in der Stadt Wittlich

Am 02.07.2025 um 17:00 Uhr öffnete das WILàvie in Wittlich seine Türen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich.



Gemeinsam hatten die Stadt Wittlich, die Kriminalinspektion Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich zum zweiten Bürgerdialog eingeladen.



Bei warmen Außentemperaturen und angenehmen Temperaturen im Innenraum fanden sich etwa 20 Bürgerinnen und Bürger ein.

Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Ergebnisse der verstärkten polizeilichen Präsenz im Innenstadtbereich in den vergangenen Wochen dargestellt.



Zudem wurde das vorliegende Sicherheitskonzept der anstehenden Säubrenner Kirmes skizziert.

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei wurden betont und fanden Lob und Anerkennung bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern.



Im Anschluss begann der Austausch. Durch die anwesenden Bürgerinnen und Bürger wurden Hinweise gegeben, welche aufgenommen und in der Folge im engen Austausch aller Behörden bewertet und abgearbeitet werden.



Das Format des "Bürgerdialogs" kam auch bei der zweiten Durchführung in diesem Jahr gut an.



Wir bedanken uns bei allen, die dieser Einladung gefolgt sind und freuen uns auf weitere gute Kontakte.



