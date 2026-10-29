Gemeinsame Kontrolltage im gewerblichen Güterverkehr: 18x die Weiterfahrt untersagt





Gemeinsam mit weiteren Spezialkräften der Polizei Rheinland-Pfalz, den Polizeibehörden Belgien, Luxemburg, Bayern, Baden-Württemberg, NRW , Saarland und Hessen sowie weiteren zuständigen Kontrollbehörden wurde der gewerbliche Güterverkehr ins Auge gefasst und überprüft. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen, die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu überwachen und mögliche Verstöße u.a. hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten und der ordnungsgemäßen Ladungssicherung aufzudecken.



Die eingesetzten Kräfte überprüften im Verlauf der beiden Kontrolltage insgesamt 239 Fahrzeuge. Dabei wurden 24 Straf- und 112 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den Strafverfahren handelte es sich meist um Lkw-Fahrende die sich illegal in Deutschland aufhielten. Im Bereich der Ordnungswidrigkeitenverfahren handelte es meist um Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel, Ladungssicherung oder fehlende Dokumente. Soweit erforderlich, wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Insgesamt 18 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Meist mussten Ersatzfahrer organisiert, die technischen Mängeln beseitigt und die Ladung nachgesichert werden.



Bei einem spanischen Autotransporter, welcher mit acht Neufahrzeugen beladen war, musste die Weiterfahrt ebenfalls untersagt werden, da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums bestand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch hier musste erst ein Ersatzfahrer durch den Spediteur organisiert werden.



Die Kontrolltage verdeutlichten die Bedeutung regelmäßiger und koordinierter Kontrollen im gewerblichen Verkehr. Insbesondere bei grenzüberschreitenden Transporten ist eine enge Zusammenarbeit der zuständigen Behörden von besonderer Bedeutung. Durch die Beteiligung anderer Polizeikräfte und weiterer Fachbehörden wurde die internationale und behördenübergreifende Zusammenarbeit gezielt gestärkt. Die unterschiedlichen Fachkenntnisse und Zuständigkeiten ermöglichten eine umfassende Kontrolle und einen fachlichen Austausch über Ländergrenzen hinweg.



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