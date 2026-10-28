Gemeinsame Kontrollstellen: Polizei Bitburg führte mit weiteren Sicherheitspartnern umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch

Ziel der Maßnahmen war es insbesondere, Straftaten im öffentlichen Raum aufzuklären, deren Begehung entgegenzuwirken und die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken. Darüber hinaus stand die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Fokus der Kontrollen.



Hierzu richteten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollstellen im Bereich der Landesgrenze zu Luxemburg sowie in Spangdahlem, Speicher und Bitburg ein. Durch die gezielten Kontrollen sollten sowohl mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt als auch Verkehrsteilnehmende für sicherheitsrelevante Vorschriften sensibilisiert werden.



Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen überprüften die eingesetzten Kräfte insgesamt mehr als 150 Personen und Fahrzeuge. Dabei stellten sie zwei Straftaten wegen des Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Bei zwei weiteren Fahrzeugführern ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben könnten. Um eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs zu verhindern, wurde den Betroffenen die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Blutprobenentnahmen angeordnet.



Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte insgesamt 33 Ordnungswidrigkeiten. Diese betrafen unter anderem Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz und das Waffengesetz sowie Mängel bei der Einhaltung der Anschnallpflicht, der Fahrzeugbeleuchtung und der ordnungsgemäßen Sicherung mitfahrender Kinder.



An der Kontrollmaßnahme beteiligten sich neben der Polizeiinspektion Bitburg auch Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich, des Zolls, der Bundespolizei, der Security Police der Airbase Spangdahlem sowie der Police Luxemburg.



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