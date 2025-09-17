Gemeinsame Jugendschutzkontrollen der Polizei und Stadt Trier



Hauptzielrichtung war die Überwachung des Verkaufs von Spirituosen, Tabakprodukten und E-Vapes an Minderjährige.

Im Rahmen der Kontrolle wurden mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt.

So erhielt ein Testkäufer in drei von acht überprüften Geschäften Waren, deren Abgabe an Minderjährige untersagt ist. Das Ordnungsamt der Stadt Trier leitete in diesen Fällen entsprechende Bußgeldverfahren ein.



Die Polizei und der Jugendschutz der Stadt Trier weisen darauf hin, dass auch zukünftig ähnliche Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell