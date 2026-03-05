Gemeinsame Bürgersprechstunde von Polizei und Stadt im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft

Idar-Oberstein (ots) -



Am Montag, 16. März 2026, bieten Stadt und Polizeiinspektion Idar-Oberstein von 16 bis 18 Uhr ihre nächste gemeinsame Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung an.



Die Sprechstunde gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen in einem geschützten Rahmen und im direkten Austausch mit Bürgermeister Friedrich Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Polizeirätin Kimberly Short, zu besprechen. Die Bürgersprechstunde ist Teil des Konzepts "Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum" der Polizei Idar-Oberstein und erfolgt im Rahmen der am 21. Januar 2026 beschlossenen Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Nationalpark-Landkreis Birkenfeld, der Stadt Idar-Oberstein, der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie der Polizeiinspektion und der Kriminalinspektion Idar-Oberstein. Damit wollen Polizei und Ordnungsbehörde gezielt auf Sicherheitsbedenken reagieren und präventive Maßnahmen stärken. Ziel der Bürgersprechstunde ist es, in den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu treten, Hinweise aus der Bevölkerung aufzunehmen, Fragen zu beantworten und über Sorgen und Anregungen zu sprechen.



Wer einen Termin bei der Sprechstunde haben möchte, wird gebeten, sich im Vorfeld bis Montag, 9. März 2026, über das Vorzimmer von Bürgermeister Marx anzumelden. Bereits bei der Anmeldung wird um Benennung des Anliegens gebeten. Um individuelle Gespräche zu ermöglichen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Für die Vorsprachen ist jeweils ein Zeitrahmen von maximal 20 Minuten vorgesehen. Kontakt zur Anmeldung: Vorzimmer Bürgermeister Marx, Telefon 06781/64-1020, E-Mail Vorzimmer.BGM@idar-oberstein.de.



Rückfragen bitte an:



Michael Brill

Telefon 06781 64-1241

E-Mail michael.brill@idar-oberstein.de



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

PR'in Short

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de





