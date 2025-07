Gemeinsame Bürgersprechstunde soll regelmäßig stattfinden

Auch dieses Mal waren alle verfügbaren Termine vergeben und die Bürgerinnen und Bürger nutzten die Möglichkeit, ihre Anliegen in einem geschützten Rahmen und im direkten Austausch mit Bürgermeister Friedrich Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Polizeirätin Kimberly Short, zu besprechen.



Die Themen, die dabei zur Sprache kommen, sind vielfältig: Sicherheit im öffentlichen Raum, Verstöße im Straßenverkehr, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Müllproblematik und Ungezieferbefall - um nur einige zu nennen.

"Das Format gibt uns die Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Dialog zu treten und ihnen zu zeigen, dass wir ihre Sorgen ernst nehmen", unterstreicht Polizeirätin Kimberly Short. Die Sprechstunde ist Teil des neuen Konzepts 'Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum' der Polizei Idar-Oberstein. Mit diesem Ansatz wollen Polizei und Ordnungsbehörde gezielt auf Sicherheitsbedenken reagieren und präventive Maßnahmen stärken. "In den Gesprächen können wir auch darlegen, was unsererseits bereits in Sachen Sicherheit getan wird, wo uns als Ordnungsbehörden aber auch die Hände gebunden sind, etwa bei privatrechtlichen Auseinandersetzungen", ergänzt Bürgermeister Friedrich Marx.



Aufgrund der positiven Erfahrungen soll die gemeinsame Bürgersprechstunde auch in Zukunft durchgeführt werden. Angedacht ist ein quartalsmäßiger Turnus. Der Termin für die nächste Sprechstunde wird rechtzeitig bekannt gegeben.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle Stadt Idar-Oberstein:



Herrn Michael Brill,

06781/64-1240,

michael.brill@idar-oberstein.de



Polizeiinspektion Idar-Oberstein:



Frau Polizeirätin Kimberly Short,

06781/561-0,

piidar-oberstein@polizei.rlp.de



