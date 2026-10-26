Gemeinsam für mehr Sicherheit: Polizei, Verbandsgemeinde und Stadt laden zum ersten Bürgerdialog ein.

Zell (Mosel) (ots) -



Ort:



Im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel), Schloßstraße 69, am Donnerstag, dem 26.11.2026, ab 18:00 Uhr.



Um den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken und Fragen rund um das Thema Sicherheit direkt und persönlich beantworten zu können, laden die Verbandsgemeindeverwaltung, die Stadt und die Polizei zu einem gemeinsamen Bürgerdialog ein.

Im Mittelpunkt sollen seitens der Polizei zwei wichtige Themenbereiche stehen, und zwar der Schutz vor Wohnungseinbruchdiebstahl in der dunklen Jahreszeit sowie die Aufklärung über Betrugsdelikte am Telefon. Dazu zählt insbesondere der sogenannte Enkeltrick.

Die Polizei wird über typische Vorgehensweisen der Täter informieren, praktische Tipps zur Vorbeugung geben und aufzeigen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall richtig verhalten können.

Im Anschluss daran ist eine offene Fragenrunde vorgesehen.



Darüber hinaus stehen Ihnen an diesem Abend Vertreter des Bezirksdienstes der Polizei, der Ortspolizeibehörde sowie der Stadt für persönliche Anliegen rund um die öffentliche Sicherheit und Ordnung gerne zur Verfügung.



Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind also herzlich eingeladen, sich zu informieren und aktiv zu beteiligen. Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Teilnahme.



Zusammen stehen Jürgen Hoffmann (Bürgermeister der Verwaltung und Gastgeber der Veranstaltung), Karin Beerbohm (Leiterin der Polizeiinspektion Zell), Karlheinz Weis (1. Beigeordnete der Stadt Zell, in Vertretung) und Johannes Burg (seit 01.08.26 neuer stellvertretender Leiter der PI Zell) zusammen für die Sicherheit der Stadt Zell und des Umlandes ein.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell/Mosel

Tel.: 06542-98670

E-Mail: pizell@polizei.rlp.de





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