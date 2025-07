Gemeinsam für mehr Sicherheit in Idar-Oberstein - Weitere Bürgersprechstunde von Polizei und Stadt

Nachdem die erste Veranstaltung im Juni gut angenommen wurde, bieten Stadt und Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Dienstag, 22.07.2025, von 14 bis 16 Uhr ihre nächste gemeinsame Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung an. Die Sprechstunde gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen in einem geschützten Rahmen und im direkten Austausch mit Bürgermeister Friedrich Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Polizeirätin Kimberly Short, zu besprechen.