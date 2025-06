Gemeinsam für mehr Sicherheit in Idar-Oberstein - Bürgersprechstunde am 23. Juni

Die Stadt und die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bieten eine erste gemeinsame Bürgersprechstunde mit Herrn Bürgermeister Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Frau Polizeirätin Short, an. Diese findet am Montag, 23. Juni 2025, von 14:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung statt.