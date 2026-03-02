gefährliches Überholmanöver





Hier überholte er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.



Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin musste mit ihrem Personenkraftwagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.



Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Insbesondere der Fahrzeugführer des überholten Personenkraftwagens darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



