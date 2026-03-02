Sehlem
gefährliches Überholmanöver
Am 01.03.2026 gegen 11:40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer mit seinem Vollcross-Motorrad die Kreisstraße 40 von Sehlem kommend in Richtung Dodenburg.

Hier überholte er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin musste mit ihrem Personenkraftwagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Insbesondere der Fahrzeugführer des überholten Personenkraftwagens darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

