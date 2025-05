Gefährliches Überholmanöver zwischen Daleiden und Dasburg

Ein weißer PKW, vermutlich ein Toyota Yaris oder Aygo mit BIT-Kennzeichen, überholte aus Fahrtrichtung Daleiden kommend zunächst in einem unüberschaubaren Linkskurvenbereich, kurz vor der Abfahrt Preischeid, einen PKW und anschließend einen Traktor.



Der Überholvorgang dauerte noch an, als ihm ein PKW aus Richtung Dasburg entgegenkam, der aufgrund des riskanten Überholmanövers bis zum Stillstand stark abbremsen musste. Der weiße PKW setzte anschließend die Fahrt fort.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, insb. auch die überholten Verkehrsteilnehmer, sowie durch den Überholvorgang gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



