Trier-Igel
Gefährliches Überholmanöver Igel

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, den 15.10.2026, kam es gegen 22:00 Uhr zu einer Nötigung mit anschließender Straßenverkehrsgefährdung auf der B 49 zwischen den Ortslagen Igel und Wasserbilligerbrück.

Lesezeit 1 Minute


Nach derzeitigem Ermittlungsstand drängelte der Fahrer eines schwarzen Pkw ein vorausfahrendes Fahrzeug. Im Anschluss daran überholte er im Einmündungsbereich K 3, Fahrtrichtung Wasserbilligerbrück, drei weitere Fahrzeuge. Während dieses Vorgangs habe eines der überholten Fahrzeuge ausweichen müssen, um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern.
Der Pkw konnte durch die Polizei Saarburg einer Kontrolle unterzogen werden. Zeuginnen und Zeugen, welche Hinweise zum geschilderten Verkehrsvorgang machen können, insbesondere solche die gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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