Gefährliches Überholmanöver durch Audifahrer auf der B50 bei Hirschfeld. Wer kann Hinweise hierzu geben?

Am heutigen Sonntag, 16.03.2025, gegen 14.07 Uhr, kam es auf der B50 zwischen Morbach und Simmern zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen roten Audi, welcher in Fahrtrichtung Simmern unterwegs war.



Das Kennzeichen des Audi wurde der Polizei Morbach bereits mitgeteilt.

Gesucht wird ein Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Morbach unterwegs war und durch das Überholmanöver vermutlich gefährdet wurde.



In diesem Bereich kam es im November 2024 zu einem Frontalzusammenstoß, leider mit tödlichem Verlauf.



