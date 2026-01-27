Gefährliches Überholmanöver bei Thalfang - Zeugen gesucht!

Die beiden Fahrzeuge befuhren die Landstraße hintereinander in Fahrtrichtung Morbach. Der hintere LKW überholte plötzlich den vorausfahrenden LKW. Hierfür nutzte er widerrechtlich die Linksabbiegerspur sowie eine Sperrfläche. Aufgrund von Gegenverkehr scherte der Überholende zu früh ein. In der Folge kam es zum Verkehrsunfall.



Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde noch vor Ort zum Zwecke der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.



Die Polizeiinspektion Morbach sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben und sachdienliche Angaben hierzu machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 zu melden.



