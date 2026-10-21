Hochscheid
Gefährliches Überholmanöver auf der B50
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am 21.10.2026 kam es gegen 06:15 Uhr auf der B50 im Bereich des Kreuzungsbereiches Höhe der Ortslage Hochscheid zu einem gefährlichen Überholmanöver eines PKW.

Lesezeit 1 Minute

Dieser überholte nach dem Passieren des Kreuzungsbereiches in Fahrtrichtung Morbach einen LKW.
Ein während des Überholvorgangs entgegenkommender LKW konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem PKW nur mittels Durchführung einer Gefahrenbremsung verhindern.
Beim Versuch des Wiedereinscherens kollidierte der überholende PKW mit dem überholten LKW, sodass an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Da der gefährdete LKW-Fahrer bisher noch unbekannt ist, bittet die Polizei Morbach auf diesem Weg darum, dass sich der gefährdete LKW-Fahrer auf hiesiger Dienststelle meldet.
Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich auf genannter Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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