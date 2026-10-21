Gefährliches Überholmanöver auf der B50

Dieser überholte nach dem Passieren des Kreuzungsbereiches in Fahrtrichtung Morbach einen LKW.

Ein während des Überholvorgangs entgegenkommender LKW konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem PKW nur mittels Durchführung einer Gefahrenbremsung verhindern.

Beim Versuch des Wiedereinscherens kollidierte der überholende PKW mit dem überholten LKW, sodass an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Da der gefährdete LKW-Fahrer bisher noch unbekannt ist, bittet die Polizei Morbach auf diesem Weg darum, dass sich der gefährdete LKW-Fahrer auf hiesiger Dienststelle meldet.

Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich auf genannter Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de





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