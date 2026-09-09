Gefährliches Überholmanöver auf der B327





Dieser überholte auf dem Streckenabschnitt mit doppelseitig durchgezogener Mittellinie über eine Distanz von mehreren hundert Metern eine Reihe von mehreren PKW und einen LKW. Da sich ein entgegenkommender LKW näherte, habe der Audi den Überholvorgang abrupt abbrechen müssen, sei vor einem PKW eingeschert, und in Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren.



Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen schließlich in Wittlich festgestellt werden.



Ob durch den Überholvorgang insbesondere der entgegenkommende LKW oder andere Verkehrsteilnehmer der Fahrzeugschlange konkret gefährdet wurden, ist bisher noch unklar.



Die Polizei bittet aus diesem Grunde um Rückmeldung von potentiellen Sachverhaltszeugen und von beteiligten Verkehrsteilnehmern.



Rückmeldung bitte an die PI Morbach oder die PW Hahn.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

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