Schwirzheim
Gefährliches Überholmanöver auf der B 410 zwischen Büdesheim und Baselt
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 10.08.2026 gegen 16:10 Uhr kam es auf der B 410 zwischen Büdesheim und Baselt, in Höhe des dortigen Rastplatzes, zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Lesezeit 1 Minute


Ein schwarzer Audi überholte hierbei eine Fahrzeugkolonne, darunter 2 LKWs, sodass die entgegenkommende Fahrzeugführerin eines roten Kleinwagens eine Gefahrenbremsung einleiten und ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste.

Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte durch das gezeigte Fahrverhalten des Gegenverkehrs glücklicherweise verhindert werden.

Zeugen, die die Situation beobachtet haben oder Teil der Fahrzeugkolonne waren und sachdienliche Hinweise in der Angelegenheit geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartensraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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