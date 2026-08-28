Gefährlicher Überholvorgang auf der B51 zwischen Taben-Rodt und Saarhölzbach

Im Kurvenbereich in Höhe des Steinbruchs "Düro" scherte ein bislang unbekannter PKW aus einer Fahrzeugschlange aus, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Ein im Gegenverkehr fahrender Fahrzeugführer musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der überholende PKW entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit in Richtung Saarhölzbach.



Bei dem gesuchten PKW soll es sich laut Zeugenaussagen um einen "getunten" roten Audi 80 mit Kreiskennzeichen "MZG" handeln.



Personen, die Hinweise zum Tathergang machen können oder einen auf die Beschreibung passenden PKW kennen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.



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