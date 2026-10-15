Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Dienstag, den 06.10.2026 wurde im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 16:00 Uhr ein auf dem Schotterparkplatz im Bereich der Bahnhofstraße stehender PKW durch einen unbekannten Täter angegangen.





Der unbekannte Täter löste dabei die Radmuttern sowohl des vorderen als auch des hinteren linken Rades.



Dank eines glücklichen Umstandes lösten sich die Radmuttern nicht vollends.



Demnach werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Daun

Christoph Zimmer, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

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