Der unbekannte Täter löste dabei die Radmuttern sowohl des vorderen als auch des hinteren linken Rades.
Dank eines glücklichen Umstandes lösten sich die Radmuttern nicht vollends.
Demnach werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Daun
Christoph Zimmer, POK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
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