Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



Ein bereits verunfalltes Fahrzeug, welches sich neben der Fahrbahn der L 135 befand, wurde durch unbekannte Täter auf die rechte Fahrzeugseite gekippt, sodass das Fahrzeugheck auf die Fahrbahn der Landstraße ragte. Die neue Position des Fahrzeuges stellte eine Gefahr für den fließenden Verkehr dar.

Die Gefahrenstelle konnte vor Ort beseitigt werden.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Saarburg

Telefon: 06581-91550





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell