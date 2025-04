Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Donnerstag, dem 17.04.2025 auf Freitag den 18.04.2025, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Gartenfeldstraße in Hermeskeil, Höhe Anwesen 22, ein Kanalschacht ausgehoben und mitten auf die Fahrbahn gelegt.