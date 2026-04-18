Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch Polizeibeamte der Inspektion Saarburg konnte der Kanaldeckel auch im Nahbereich nicht aufgefunden werden, so dass zur Beseitigung der Gefahrenstelle der Bauhof der Stadt Saarburg verständigt werden musste.
Glücklicherweise wurde durch das Vorgehen der Täter kein Verkehrsteilnehmer geschädigt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Diebstahls eingeleitet.
Hinweise werden tel. an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Wiegert, PK
Telefon: 06581-91550
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Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch Polizeibeamte der Inspektion Saarburg konnte der Kanaldeckel auch im Nahbereich nicht aufgefunden werden, so dass zur Beseitigung der Gefahrenstelle der Bauhof der Stadt Saarburg verständigt werden musste.