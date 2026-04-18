Saarburg
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Diebstahl
Symbolbild
dpa

In der Nacht von 17.04. auf 18.04.2026 wurde in der Saarstraße im Saarburger Stadtteil Niederleuken durch unbekannte Täter ein Kanaldeckel aus der Fahrbahn gehoben.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch Polizeibeamte der Inspektion Saarburg konnte der Kanaldeckel auch im Nahbereich nicht aufgefunden werden, so dass zur Beseitigung der Gefahrenstelle der Bauhof der Stadt Saarburg verständigt werden musste.
Glücklicherweise wurde durch das Vorgehen der Täter kein Verkehrsteilnehmer geschädigt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Diebstahls eingeleitet.

Hinweise werden tel. an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Wiegert, PK

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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