Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter Täter entfernt einen Gullydeckel in der Schönbornstraße

Am 19.12.2025 um 18:13 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Trier die Mitteilung über einen offenen Kanal in der Schönbornstraße in Trier (in unmittelbarer Nähe zur dortigen Bahnunterführung) ein.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person den Deckel des Straßenablaufs entfernt hat. Fahrzeuge sind glücklicherweise nicht in das Kanalloch gefahren. Der Gullydeckel konnte etwa 50 Meter entfernt, in der Nähe einer Bushaltestelle in der Kürenzer Straße, aufgefunden und wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150

pitrier.wache@polizei.rlp.de



