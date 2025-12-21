Vor Ort wurde festgestellt, dass eine bislang unbekannte Person den Deckel des Straßenablaufs entfernt hat. Fahrzeuge sind glücklicherweise nicht in das Kanalloch gefahren. Der Gullydeckel konnte etwa 50 Meter entfernt, in der Nähe einer Bushaltestelle in der Kürenzer Straße, aufgefunden und wieder ordnungsgemäß eingesetzt werden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-98344150
pitrier.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter Täter entfernt einen Gullydeckel in der Schönbornstraße
Lesezeit 1 Minute
