Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Steinwurf gegen fahrenden PKW



Der Fahrzeugführer des Pkw befuhr die B257/Bitburger Straße in Daun. In Höhe der Unterführung im Bereich des Behördenzentrums kann der Fahrzeugführer und dessen Beifahrerin sodann einen lauten Knall am Fahrzeug feststellen. Bei einer darauffolgenden Überprüfung stellt der Fahrzeugführer ein Loch in der hinteren rechten Fahrzeugscheibe fest. Verletzt wurde niemand.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



-------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/



Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell