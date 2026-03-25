Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Trier - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter spannte ein Seil auf Halshöhe über die Straße.



Ein Passant, der die Straße überquerte, blieb in dem gespannten Seil hängen. Zeitgleich wurde das Seil durch einen vorbeifahrenden Pkw erfasst und abgerissen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



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