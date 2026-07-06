Das Fahrzeug wurde in diesem Zustand im Straßenverkehr bewegt. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht. Durch den Bruch einer Radmutter entstand ein Sachschaden.
Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.
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Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Bescheid
Das Fahrzeug wurde in diesem Zustand im Straßenverkehr bewegt. Zu einer Gefährdung Dritter kam es nicht. Durch den Bruch einer Radmutter entstand ein Sachschaden.