Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Wittlich

Am 07.06.2025 ereignete sich gegen 16:14 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in Wittlich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Schloßstraße aus Richtung Kurfürstenstraße kommend, als in Höhe des dortigen ZOB ein bislang unbekannter Täter plötzlich aus unbekannter Richtung eine kleine Böllerkette auf die Motorhaube der Geschädigten warf.

Hierbei kam es zu einer Explosion der zuvor angezündeten Böllerkette auf der Motorhaube und im Bereich der Windschutzscheibe des Fahrzeugs der Geschädigten.



Durch das Knallgeräusch erschreckte sich die Geschädigte derart, dass sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Folge nicht.

An dem PKW entstand Sachschaden im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe.



Zeugen, die zum oben genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des ZOB in Wittlich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) in Verbindung zu setzen.



