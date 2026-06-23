Gefährlicher Angriff in den Straßenverkehr



Dabei befuhr der bislang unbekannte Überholende die B327 in Fahrtrichtung Morbach. Auf Höhe der Einmündung setzte der unbekannte Fahrzeugführer mit

seinem weißen PKW zum Überholvorgang an. Dazu nutzte er die "Linksabbieger-Spur" des Gegenverkehrs. Als diese zu ihrem Ende kam, war der Überholvorgang noch nicht beendet, sodass auch die angrenzende Sperrfläche genutzt wurde. Ein entgegenkommender PKW konnte aufgrund der Enge der Fahrbahn, welche ab diesem Zeitpunkt nur einspurig verlief, eine Frontal-Kollision nur noch durch Ausweichen in die rechtsseitige Leitplanke verhindern.



Es wird nach Zeugen gesucht, welche die Situation beobachten konnten. Der Fahrer oder die Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt vom unbekannten Fahrer überholt wurde, möge sich bitte bei hiesiger Polizeidienststelle Hermeskeil melden. Möglicherweise ist noch das Kennzeichen des flüchtenden weißen PKW bekannt.



Durch den Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch sowohl an der Leitplanke, als auch am PKW des Geschädigten Sachschaden im mittleren Vierstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-91510

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell