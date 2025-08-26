Gefährliche Verkehrssituation im Begegnungsverkehr



An einer Engstelle befuhr die geschädigte Pkw-Fahrerin mit ihrem silberfarbenen Skoda aus Richtung Feusdorf kommend in die Engstelle ein. Ein entgegenkommender grauer VW Passat mit polnischer Zulassung wäre zu diesem Zeitpunkt wartepflichtig gewesen, fuhr jedoch ohne Reduzierung seiner Geschwindigkeit ebenfalls in die Engstelle ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Passat zu verhindern, fuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw über den hohen Bordstein und konnte so einen Verkehrsunfall vermeiden.

Im weiteren Verlauf verlor der VW Passat hinter der Engstelle schlingernd eine Radkappe und setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Feusdorf fort.



Hinter dem VW Passat befand sich ein weißer Pkw, evtl. der Marke Skoda. Dessen Fahrer hielt bei der Geschädigten an und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Wenig später setzte auch er seine Fahrt in Richtung Feusdorf fort.

Leider sind die Personalien des Mannes bislang unbekannt.



Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben - insbesondere der genannte Verkehrsteilnehmer hinter dem VW Passat - werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell