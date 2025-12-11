Gefährliche Überholvorgänge zwischen Herforst und Speicher

Dabei habe ein grüner Passat, teils an unübersichtlichen Stellen, mit erhöhter Geschwindigkeit überholt und weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Unter anderem seien Fahrzeuge im Gegenverkehr gefährdet worden.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.
