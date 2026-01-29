Bei dem abgelesenen Zulassungsbezirk soll es sich um "KLE" für Kleve handeln.
Mehrere Fahrzeuge sollen durch den gemeldeten PKW unter anderem rechts überholt worden sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden, sofern sie Angaben zu dem gemeldeten PKW machen können.
Gefährliche Überholmanöver
