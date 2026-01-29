Gefährliche Überholmanöver

A 60, Waxweiler-Prüm (ots) - Am 29.01.2026 kam es gegen 12:00 Uhr mittags zu gefährlichen Fahrmanövern durch einen dunklen PKW-Kombi der Marke Mercedes auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Fahrtrichtung Belgien.

Bei dem abgelesenen Zulassungsbezirk soll es sich um "KLE" für Kleve handeln.

Mehrere Fahrzeuge sollen durch den gemeldeten PKW unter anderem rechts überholt worden sein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden, sofern sie Angaben zu dem gemeldeten PKW machen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell