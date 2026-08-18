Gefährliche Körperverletzung mit Stichwaffe - Zeugen gesucht





Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Samstag, dem 15. August, gegen 0:30 Uhr, in der Saarstraße in Hermeskeil zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 38-jährige Tatverdächtige den 22-jährigen Geschädigten mit einer Stichwaffe verletzt haben.

Der Tatverdächtige soll zuvor zwei deutlich jüngere Frauen in einer Gaststätte belästigt haben. Wobei es sich bei einer der Frauen um die Lebensgefährtin des Opfers handelte.



Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der 22-jährige ins Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Er wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei Hermeskeil sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 06502/9151-0 oder per E-Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.



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