Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht!

Am heutigen 30.10.2026 gegen 14:15 Uhr soll es auf der B53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach zu einem gefährlichen Überholmanöver durch den Fahrer eines Alfa Romeos gekommen sein.





Demnach habe dieser nach einem Kurvenausgang eine vor ihm fahrende PKW-Kolonne überholt. Aufgrund von heranfahrendem Gegenverkehr soll der Überholende auf den linken Seitenstreifen ausgewichen sein um eine Kollision zu vermeiden.



Im Anschluss soll der Fahrer des Alfa Romeos den Überholten ausgebremst und mittels einer Geste beleidigt haben.



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des PKW gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben könnte, sich bei der Polizeiinspektion Zell unter 06542 9867-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542 9867-0





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