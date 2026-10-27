Polizeipräsidium Trier
Gefährdung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht!

Symbolbild

dpa

Trier, A64, A602 (ots) - Am heutigen Tag, gegen 12:55 Uhr, flüchtete ein VW Golf von der Raststätte Hochwald Ost in Fahrtrichtung Trier.


Beim Erblicken einer Polizeistreife beschleunigte er und flüchtete weiter auf der A602 und der A64 in Fahrtrichtung Luxemburg.

Hierbei überholte der Flüchtende mit überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig andere Fahrzeuge und gefährdete diese möglicherweise.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des schwarzen VW Golf gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502 9165-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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