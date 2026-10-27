Gefährdung im Straßenverkehr – Zeugen gesucht!



Beim Erblicken einer Polizeistreife beschleunigte er und flüchtete weiter auf der A602 und der A64 in Fahrtrichtung Luxemburg.



Hierbei überholte der Flüchtende mit überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig andere Fahrzeuge und gefährdete diese möglicherweise.



Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des schwarzen VW Golf gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502 9165-0 zu melden.



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Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

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