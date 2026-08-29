Gefährdung im Straßenverkehr (B50 alt)

Am Freitagnachmittag, den 28.08.2026, gegen 16:10 Uhr kam es auf der B50 (alt) zwischen Platten und dem Kreisverkehr Zeltingen-Rachtig zu einer Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch einen weißen Citroen.

Dieser überholte mehrere Pkw trotz unklarer Verkehrslage und auftretendem Gegenverkehr. Hierbei wurde insbesondere ein entgegenkommender Bus der VRT, ein Traktorfahrer, sowie der nachfolgende Verkehr gefährdet. Verkehrsteilnehmer, welche durch den weißen Citroen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



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