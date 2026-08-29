Dieser überholte mehrere Pkw trotz unklarer Verkehrslage und auftretendem Gegenverkehr. Hierbei wurde insbesondere ein entgegenkommender Bus der VRT, ein Traktorfahrer, sowie der nachfolgende Verkehr gefährdet. Verkehrsteilnehmer, welche durch den weißen Citroen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.
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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
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54470 Bernkastel-Kues
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Gefährdung im Straßenverkehr (B50 alt)
Dieser überholte mehrere Pkw trotz unklarer Verkehrslage und auftretendem Gegenverkehr. Hierbei wurde insbesondere ein entgegenkommender Bus der VRT, ein Traktorfahrer, sowie der nachfolgende Verkehr gefährdet. Verkehrsteilnehmer, welche durch den weißen Citroen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.