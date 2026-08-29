Platten/Bernkastel-Kues
Gefährdung im Straßenverkehr (B50 alt)

Symbolbild

dpa

Am Freitagnachmittag, den 28.08.2026, gegen 16:10 Uhr kam es auf der B50 (alt) zwischen Platten und dem Kreisverkehr Zeltingen-Rachtig zu einer Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch einen weißen Citroen.

Dieser überholte mehrere Pkw trotz unklarer Verkehrslage und auftretendem Gegenverkehr. Hierbei wurde insbesondere ein entgegenkommender Bus der VRT, ein Traktorfahrer, sowie der nachfolgende Verkehr gefährdet. Verkehrsteilnehmer, welche durch den weißen Citroen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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