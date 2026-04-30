Ein roter Audi A3, der in Richtung Bitburg unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehrs mehrfach riskant. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um Frontalkollisionen zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen oder gefährdete Autofahrer um sachdienliche Hinweise unter u.g. Telefonnummer:
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Gefährdung im Straßenverkehr auf der B51 - Zeugen gesucht
Ein roter Audi A3, der in Richtung Bitburg unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehrs mehrfach riskant. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um Frontalkollisionen zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen oder gefährdete Autofahrer um sachdienliche Hinweise unter u.g. Telefonnummer: