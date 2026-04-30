Bitburg
Gefährdung im Straßenverkehr auf der B51 - Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Am 29.04.2026 (gegen 21 h), kam es auf der B51 in Höhe der Ortschaft Hohensonne zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen.

Ein roter Audi A3, der in Richtung Bitburg unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehrs mehrfach riskant. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um Frontalkollisionen zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen oder gefährdete Autofahrer um sachdienliche Hinweise unter u.g. Telefonnummer:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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