Birkenfeld
Gefährdung im Straßenverkehr auf der B41
Symbolbild
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dpa

Zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern soll es am Montag, dem 28. September, gegen 16:55 Uhr auf der B 41 (zwischen den Ortslagen Oberbrombach und Birkenfeld) gekommen sein.

Bei dem relevanten Fahrzeug, welches später im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden konnte, handelt es sich um einen weißen Transporter mit ausländischer Zulassung.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist der weiße Transporter wegen seiner Fahrweise aufgefallen? Wer wurde durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet?

Die Polizei Birkenfeld nimmt Ihre Hinweise unter 06782-9910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstr. 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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