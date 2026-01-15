Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Zeugenangaben zufolge habe ein silberner Audi einen in Fahrtrichtung Bitburg fahrenden PKW im Kurvenbereich mit überhöhter Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehr überholt. Der PKW im Gegenverkehr musste aufgrund des riskanten Fahrverhaltens nach rechts ausweichen. Es ist unklar, ob es zu einem Sachschaden kam.



Der Fahrer des ausweichenden PKW oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



