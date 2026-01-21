Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskante Überholmanöver

Durch zwei rasant fahrende PKW sei ein in Richtung Kesten fahrender PKW derart überholt worden, dass eine Verkehrsteilnehmerin im Gegenverkehr eine Gefahrenbremsungen einleiten musste. Aufgrund von Zeugenhinweisen ist davon auszugehen, dass die beiden PKW bereits zuvor mehrere Verkehrsteilnehmer durch ihr Fahrverhalten gefährdet haben könnten. Die Fahrer gefährdeter PKW oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0

Fax: 06531-9527-50

eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell