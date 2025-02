Gefährdung des Gegenverkehrs bei Überholvorgang

Am Morgen des 19.02.2025 kommt es gegen 07:00 Uhr auf der B 410 zwischen Gerolstein und Prüm zu zwei riskanten Überholmanövern.

Ein PKW-Fahrer überholt aus Fahrtrichtung Gerolstein kommend zunächst kurz vor Baselt im Kurvenbereich und anschließend in einer Senke vor Brühlborn, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Entgegenkommende Fahrzeuge müssen ausweichen.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen sowie durch den Überholvorgang gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell