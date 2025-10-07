Gedenkstätte Hinzert - Schild am Radweg umgefahren und abgehauen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 02.10.25 und Montag, 06.10.25, fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer die L148 im Bereich der Gedenkstätte Hinzert und überfuhr ein "Radwegschild".

Anschließend entfernte er sich unerkannt.

An der Unfallörtlichkeit wurden Spuren des Unfallverursachers gesichert.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Koblenzer Straße 53

54411 Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0

Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell