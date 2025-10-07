Anschließend entfernte er sich unerkannt.
An der Unfallörtlichkeit wurden Spuren des Unfallverursachers gesichert.
Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Gedenkstätte Hinzert - Schild am Radweg umgefahren und abgehauen
Anschließend entfernte er sich unerkannt.