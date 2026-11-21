Gegen 10:50 Uhr ging hierzu ein entsprechender Notruf über die Rettungsleitstelle Trier ein.

Bei Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte stand das einseitig angebaute Reihenhaus bereits im Vollbrand; es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löschmaßnahmen und schaffte es, den Brand zu unterbinden sowie ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Dennoch wurden die Bewohner der Nachbargebäude zunächst vorsorglich evakuiert.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielt sich niemand im betroffenen Gebäude auf, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Trier durch.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehren Hermeskeil, Reinsfeld, Gusenburg und Grimburg sowie mehrere Streifen der Polizeiinspektion Hermeskeil.



Zeugen, die im Bereich des Brandortes Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



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54411 Hermeskeil

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