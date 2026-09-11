Gebäudebrand





Bei Eintreffen der Streife hatte die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.



Eine Person, die sich bei Ausbruch des Brandes noch im Gebäude befand, konnte über das Dach eines Nachbargebäude gerettet werden. Der Bewohner und ein Ersthelfer wurden auf Grund einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Zwischenzeitlich wurde der Brand gelöscht. Aktuell ist das Gebäude nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Ürzig, Zeltingen-Rachtig, Bernkastel-Kues, die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Bernkastel, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.



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