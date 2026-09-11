Ürzig
Gebäudebrand
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 11.09.2026, gg. 19:41 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel-Kues ein Gebäudebrand in der Ortslage Ürzig gemeldet.

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Bei Eintreffen der Streife hatte die Freiwillige Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Eine Person, die sich bei Ausbruch des Brandes noch im Gebäude befand, konnte über das Dach eines Nachbargebäude gerettet werden. Der Bewohner und ein Ersthelfer wurden auf Grund einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zwischenzeitlich wurde der Brand gelöscht. Aktuell ist das Gebäude nicht bewohnbar.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Ürzig, Zeltingen-Rachtig, Bernkastel-Kues, die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Bernkastel, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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