Körperich OT Niedersgegen (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Eisenrückenstraße in Körperich, Ortsteil Niedersgegen.



Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein massiver Anbau eines Wohnhauses in Brand.

Der Anbau brannte vollständig aus.

Durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus weitestgehend verhindert werden, jedoch entstand auch am Dach des Wohnhauses und durch die Löscharbeiten Sachschaden am Wohngebäude.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch schwer einzuschätzen, dürfte aber im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und kann am heutigen Tage noch nicht näher eingegrenzt werden.

Im Einsatz befanden sich ca. 70 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, zwei Rettungswagenbesatzungen, das THW sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.



