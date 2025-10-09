Gebäude bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 01.10.2025, 15 Uhr, bis Donnerstag, 02.10.2025, 18 Uhr, ist es in der Medardusstraße in Grimburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde das Dach eines Garagenanbaus beschädigt. Aufgrund der Höhe der Anstoßstellen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW (Zulieferfahrzeug) handelte. Zeugen, die entsprechende Fahrzeuge im besagten Zeitraum festgestellt haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer 065003/9151-0 oder per Mail unter pihermskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.



