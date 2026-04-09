Gasflaschen nach Einbruch in Bitburg entwendet

Unbekannte Täter entwendeten von dem Gelände einer Fachfirma mehrere Gasflaschen.

Dabei ließen sie einen Handhubwagen, also eine sogenannte Ameise, am Tatort zurück, die möglicherweise zuvor anderweitig entwendet wurde.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern bzw. zu dem Handhubwagen werden an die Kriminalpolizei Wittlich unter der 06571 9500-0 oder unter kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



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Polizeidirektion Wittlich

Kriminalpolizei Wittlich

Nicole Uhlig

Telefon: 06571-9500-0

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