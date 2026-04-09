Bitburg
Gasflaschen nach Einbruch in Bitburg entwendet

Symbolbild

dpa

In der Nacht zum 08. April wurde ein Einbruchdiebstahl auf dem ehemaligen Flugplatzgelände Bitburg verübt.

Unbekannte Täter entwendeten von dem Gelände einer Fachfirma mehrere Gasflaschen.
Dabei ließen sie einen Handhubwagen, also eine sogenannte Ameise, am Tatort zurück, die möglicherweise zuvor anderweitig entwendet wurde.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern bzw. zu dem Handhubwagen werden an die Kriminalpolizei Wittlich unter der 06571 9500-0 oder unter kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Kriminalpolizei Wittlich
Nicole Uhlig
Telefon: 06571-9500-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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