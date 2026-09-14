Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 14.09.2026, wurde der Polizei Trier gegen 21.30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Fahrstraße gemeldet.

Hier geriet ein Lieferwagen, welcher berechtigt die Fußgängerzone befuhr, gegen einen 81jährigen Passanten. Dieser wurde hierdurch erheblich verletzt und in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.



Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





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